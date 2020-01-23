2020-01-23T09:45:37+03:00
Происшествия

В Подмосковье у осуждённого за убийство нашли склад оружия и поддельное удостоверение ФСБ

Также при обыске у мужчины нашли 40 свертков с порошкообразным веществом
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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В Подмосковье у осуждённого за убийство нашли склад оружия и поддельное удостоверение ФСБВ Подмосковье у осуждённого за убийство нашли склад оружия и поддельное удостоверение ФСБФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Подмосковном Наро-Фоминске у 45-летнего мужчины, ранее осужденного за убийство, во время обыска в квартире нашли склад оружия, поддельное удостоверение ФСБ и 40 свертков с порошкообразным веществом.

Мужчина сам обратился в полицию с заявлением о том, что у него дома находится труп.

Правоохранительные органы выехали на место происшествия и обнаружили несколько десятков патронов для газового оружия, шесть гранат. В автомобиле у ранее судимого нашли пистолет, патроны, свертки с наркотическим веществом и поддельное удостоверение ФСБ.

Мужчину задержали, ведется допрос. Сейчас уточняются детали произошедшего.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в конце прошлого года в Подмосковье изъяли наркотики на $1,5 млн. Преступники производили и продавали метадон. Организатора задержали с поличным в Подмосковье. После задержания сотрудники правоохранительных органов изъяли 14 кг метадона, более 100 кг химических веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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