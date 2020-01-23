В ФСБ узнали откуда приходят угрозы о "минировании"

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:17:43+03:00

Сервис специализируется на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки» Фото: EAST NEWS

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ФСБ выяснила через какой сервис на почту различных российских учреждений поступают анонимные угрозы о минировании.

Служба установила, что письма приходят с помощью интернет-почты Startmail. Сервис специализируется на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки».

С 23 января Генпрокуратура и Роскомнадзор инициирует блокировку доступа к Startmail в России. По данным на утро 23 января пользоваться им можно даже без VPN, сообщает РИА Новости.

Напомним, что волна "минирований" началась 28 ноября 2019 года. С этого времени в Москве, Санкт-Петербурге и нескольких других регионах было эвакуировано более 16 тысяч зданий, в том числе школ, детских садов, торговых центров, вокзалов, станций метро и зданий суда. Все сообщения с угрозами взрыва оказались ложными.

Пока не выяснено кто именно ответственен за массовую рассылку угроз.

ИСТОЧНИК KP.RU