Трамп назвал себя в Twitter "любимым президентом на все времена"

СЕГОДНЯ 18:32 2019-05-10T18:32:38+03:00

Президент США в записи в своем микроблоге также похвалил американских фермеров

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Президент США Дональд Трамп назвал себя "любимым президентом на все времена". Соответствующую запись американский лидер опубликовал в своем Twitter.

"Ваш любимый на все времена президент устал от ожидания помощи со стороны Китая и начал закупки у наших фермеров — самых великолепных в мире!", - написал Трамп.

Говоря об отношениях между Пекином и Вашингтоном, Трамп ранее заявил о срыве китайской стороной торгового соглашения с США. Это решение китайских властей американский президент объяснил желанием Пекина добиться более выгодных условий в случае победы на президентских выборах в США кандидата от Демократической партии в 2020 году.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, власти США приняли решение об увеличении пошлин на ряд товаров из Китая. Представители КНР, в свою очередь, выразили "глубокое сожаление недружественной политикой США", а также пообещали "зеркально" повысить пошлины на американские товары.

ИСТОЧНИК KP.RU