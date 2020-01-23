Роскомнадзор заблокировал Startmail, через который отправляли сообщения о минировании

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:33:47+03:00

Почтовый сервис Startmail специализируется на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки» Фото: EAST NEWS

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Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис Startmail.com, сообщается на официальном сайте ведомства. Утром 23 января в ФСБ заявили о том, что массовая рассылка анонимных сообщений с угрозами минирования осуществляется именно через Startmail.

Сразу после этого Роскомнадзор и Генпрокуратура инициировала блокировку сервиса в России.

Почтовый сервис Startmail специализируется на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки».

Ранее сайт kp.ru писал о волне "минирований", начавшейся 28 ноября 2019 года. За почти два месяца в 16 регионах России более 16 тысяч учреждений получили анонимные угрозы минирования. Среди "заминированных" зданий были вокзалы, районные суды, детский сады, школы, станции метро, торговые центры, аэропорты. После эвакуации и проверки экстренных спецслужб все сообщения с угрозами взрыва оказывались ложными.

ИСТОЧНИК KP.RU