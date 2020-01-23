Роскомнадзор заблокировал Startmail, через который отправляли сообщения о минировании
Роскомнадзор заблокировал почтовый сервис Startmail.com, сообщается на официальном сайте ведомства. Утром 23 января в ФСБ заявили о том, что массовая рассылка анонимных сообщений с угрозами минирования осуществляется именно через Startmail.
Сразу после этого Роскомнадзор и Генпрокуратура инициировала блокировку сервиса в России.
Почтовый сервис Startmail специализируется на шифровании данных клиентов и «защите от тотальной слежки».
Ранее сайт kp.ru писал о волне "минирований", начавшейся 28 ноября 2019 года. За почти два месяца в 16 регионах России более 16 тысяч учреждений получили анонимные угрозы минирования. Среди "заминированных" зданий были вокзалы, районные суды, детский сады, школы, станции метро, торговые центры, аэропорты. После эвакуации и проверки экстренных спецслужб все сообщения с угрозами взрыва оказывались ложными.
ИСТОЧНИК KP.RU