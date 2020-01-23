Войну с антисемитизмом невозможно вести без России: президент Израиля призвал к совместной борьбе с ксенофобией
Президент Израиля Реувен Ривлин призвал к совместной борьбе с антисемитизмом и сказал, что эту войну нельзя вести без активного участия России.
Глава Израиля также отметил, что на мировой арене есть общее понимание недопустимости антисемитизма, ксенофобии и фашизма.
- Важно, чтобы мы вместе боролись с антисемитизмом. Эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие. Господин президент, мы очень рады вас приветствовать. Хочу выразить удовлетворение теми усилиями, которые вы предпринимаете, - обратился к Путину Ривлин, чью речь транслировал израильский телеканал Kan.
- Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан, - рассказал Владимир Путин на открытии памятника героям Блокады.
Напомним, что президент России 23 января прибыл с визитом в Израиль, где выступил на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в качестве главного иностранного гостя.
Путин на открытии памятника героям Блокады.Дмитрий СМИРНОВ
ИСТОЧНИК KP.RU