Войну с антисемитизмом невозможно вести без России: президент Израиля призвал к совместной борьбе с ксенофобией

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:05:20+03:00

Реувен Ривлин отметил это в своей речи на Всемирном форуме памяти жертв Холокоста

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Президент Израиля Реувен Ривлин призвал к совместной борьбе с антисемитизмом и сказал, что эту войну нельзя вести без активного участия России.

Глава Израиля также отметил, что на мировой арене есть общее понимание недопустимости антисемитизма, ксенофобии и фашизма.

- Важно, чтобы мы вместе боролись с антисемитизмом. Эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие. Господин президент, мы очень рады вас приветствовать. Хочу выразить удовлетворение теми усилиями, которые вы предпринимаете, - обратился к Путину Ривлин, чью речь транслировал израильский телеканал Kan.

- Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребёнком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан, - рассказал Владимир Путин на открытии памятника героям Блокады.

Напомним, что президент России 23 января прибыл с визитом в Израиль, где выступил на Всемирном форуме "Сохраним память о Холокосте, боремся с антисемитизмом" в качестве главного иностранного гостя.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756422" frameborder="0"></iframe> Путин на открытии памятника героям Блокады.Дмитрий СМИРНОВ

ИСТОЧНИК KP.RU