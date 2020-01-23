Отказ Зеленского посетить форум памяти Холокоста сочли неуместным
Руководство мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме было неприятно удивлено решением президента Украины Владимира Зеленского отказаться от посещения Всемирного форума памяти жертв Холокоста.
Сайт kp.ru писал, что глава государства и другие члены делегации решили отдать свои места в зале очевидцам трагических событий Второй мировой войны, которые не смогли попасть на мероприятия из-за ограниченной вместимости помещения.
В мемориальном комплексе объяснили Зеленскому, что все лица, пережившие Холокост и пожелавшие присутствовать на форуме, уже получили ответ на свои просьбы.
"В последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным. Это решение вызывает недоумение и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении форума", - цитирует ТАСС заявление, распространенное пресс-службой Яд Вашем.
Тем временем, источники газеты Israel Hayom в окружении представителей национального мемориала более откровенно рассказали о реакции организаторов форума. В Израиле действия украинского лидера назвали "циничной манипуляцией", которая "сбивает с толку".
ИСТОЧНИК KP.RU