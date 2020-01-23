Отказ Зеленского посетить форум памяти Холокоста сочли неуместным

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:55:20+03:00

Такое "циничное" решение сбило организаторов мероприятия в Иерусалиме с толку

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Руководство мемориального комплекса Яд Вашем в Иерусалиме было неприятно удивлено решением президента Украины Владимира Зеленского отказаться от посещения Всемирного форума памяти жертв Холокоста.

Сайт kp.ru писал, что глава государства и другие члены делегации решили отдать свои места в зале очевидцам трагических событий Второй мировой войны, которые не смогли попасть на мероприятия из-за ограниченной вместимости помещения.

В мемориальном комплексе объяснили Зеленскому, что все лица, пережившие Холокост и пожелавшие присутствовать на форуме, уже получили ответ на свои просьбы.

"В последний момент выдергивать пожилых людей на церемонию мы считаем неуместным. Это решение вызывает недоумение и очень жаль, что такой шаг был сделан в отношении форума", - цитирует ТАСС заявление, распространенное пресс-службой Яд Вашем.

Тем временем, источники газеты Israel Hayom в окружении представителей национального мемориала более откровенно рассказали о реакции организаторов форума. В Израиле действия украинского лидера назвали "циничной манипуляцией", которая "сбивает с толку".

ИСТОЧНИК KP.RU