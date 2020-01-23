Осужденная в России израильтянка не стала просить Путина о помиловании

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:05:43+03:00

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Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет за контрабанду наркотиков, не стала писать самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая недавно встретилась с девушкой.

Омбудсмен пояснила, что, по мнению заключенной, обращения мамы и руководства Израиля к президенту РФ Владимиру Путину вполне достаточно. Сайт kp.ru писал, что в четверг, 23 января, глава государства лично пообещал, что с 25-летней израильтянкой все будет хорошо. Заявление было сделано на встрече с Яммой Иссахар в Израиле.

"Она просила передать маме, что она видела ее встречу с президентом РФ... Она сожалеет, что попала в эту ситуацию и очень хочет на родину", - рассказала Москалькова.

Президент России встретился в Иерусалиме с Яффой ИссахарФото: REUTERS

Уполномоченная добавила, что у иностранки нет жалоб на условия содержания. Сокамерницы относятся к девушке с большой теплотой, медицинская помощь оказывается вовремя. В распоряжении Иссахар есть холодильник, телевизор, горячая вода и средства гигиены.

"Она выглядит прекрасно, улыбается", - цитирует "Интерфакс" омбудсмена.

Напомним, что Нааму задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года. При досмотре у нее в сумке нашли пакетик с девятью граммами наркотика. Сама Иссахар признала лишь факт хранения, но не контрабанды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756400" frameborder="0"></iframe> Путин встретился с матерью израильтянки, осужденной в России за наркотики в багаже.

ИСТОЧНИК KP.RU