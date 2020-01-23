Осужденная в России израильтянка не стала просить Путина о помиловании
Израильтянка Наама Иссахар, осужденная в России на 7,5 лет за контрабанду наркотиков, не стала писать самостоятельное ходатайство о помиловании. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, которая недавно встретилась с девушкой.
Омбудсмен пояснила, что, по мнению заключенной, обращения мамы и руководства Израиля к президенту РФ Владимиру Путину вполне достаточно. Сайт kp.ru писал, что в четверг, 23 января, глава государства лично пообещал, что с 25-летней израильтянкой все будет хорошо. Заявление было сделано на встрече с Яммой Иссахар в Израиле.
"Она просила передать маме, что она видела ее встречу с президентом РФ... Она сожалеет, что попала в эту ситуацию и очень хочет на родину", - рассказала Москалькова.
Президент России встретился в Иерусалиме с Яффой ИссахарФото: REUTERS
Уполномоченная добавила, что у иностранки нет жалоб на условия содержания. Сокамерницы относятся к девушке с большой теплотой, медицинская помощь оказывается вовремя. В распоряжении Иссахар есть холодильник, телевизор, горячая вода и средства гигиены.
"Она выглядит прекрасно, улыбается", - цитирует "Интерфакс" омбудсмена.
Напомним, что Нааму задержали в аэропорту Шереметьево 9 апреля 2019 года. При досмотре у нее в сумке нашли пакетик с девятью граммами наркотика. Сама Иссахар признала лишь факт хранения, но не контрабанды.
Путин встретился с матерью израильтянки, осужденной в России за наркотики в багаже.
ИСТОЧНИК KP.RU