Кличко похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить на форуме в Давосе

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:30:17+03:00

Слово «диджитализация» не поддалось мэру Киева даже с четвертой попытки в 2019 году [видео]

Изменить размер текста: A A

Киевский мэр Виталий Кличко расширяет свой словарный запас. Выученном слову «диджитализация» он посвятил видеоролик, который выложил в Сеть. Именно это слово заставило Кличко краснеть на форуме в Давосе. Речь для выступления украинца была готова, но произнести ее от начала до конца не удалось – Кличко запнулся на этом непростом для озвучивания слове. Сделал четыре попытки под хохот своего брата и полного зала журналистов, и все равно не смог выговорить. Даже несмотря на подсказки из зала.

Когда вернулся домой, стал усердно тренироваться и вот итог – выучил:

- Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать,- сказал Кличко.

На видео Кличко провел видео экскурсию по своему кабинету.

Кличко выучил слово диджитализация.

Децл-дете-де-децил-дытализ-дизызцылызейшн: Кличко отжигает в Давосе.С мэром Киева произошел очередной конфуз на экономическом форуме

ИСТОЧНИК KP.RU