Кличко похвастался, что выучил слово, которое не смог выговорить на форуме в Давосе
Киевский мэр Виталий Кличко расширяет свой словарный запас. Выученном слову «диджитализация» он посвятил видеоролик, который выложил в Сеть. Именно это слово заставило Кличко краснеть на форуме в Давосе. Речь для выступления украинца была готова, но произнести ее от начала до конца не удалось – Кличко запнулся на этом непростом для озвучивания слове. Сделал четыре попытки под хохот своего брата и полного зала журналистов, и все равно не смог выговорить. Даже несмотря на подсказки из зала.
Когда вернулся домой, стал усердно тренироваться и вот итог – выучил:
- Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был диджитализован. Диджитализейшен — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать,- сказал Кличко.
На видео Кличко провел видео экскурсию по своему кабинету.
Кличко выучил слово диджитализация.
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ИСТОЧНИК KP.RU