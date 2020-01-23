Макрон поддержал предложение Путина провести саммит пяти стран –основателей ООН

23 Янв. 2020 2020-01-23T18:04:49+03:00

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На предложение президента России Владимира Путина о саммите пяти стран уже ответил французский лидер Эммануэль Макрон. Напомним, Путин участвует в мероприятиях, посвященных открытию памятника жертвам блокады Ленинграда. На церемонии российский лидер поблагодарил коллег за сохранение памяти и рассказал, что трагедия тех лет коснулась многих семей в стране, в том числе и его семьи – в Ленинграде в военные годы погиб брат Владимира Путина, которого ему не довелось узнать – Виктор умер в возрасте двух лет.

Российский президент предложил главам стран, членам совета Безопасности ООН - России, Китай, США, Франция и Великобритания, - провести в 2020 году саммит.

- Пять постоянных членов Совета Безопасности ООН несут сегодня историческую ответственность. И я, дорогой Владимир, разделяю ваше намерение собрать нас всех вместе,- приводит слова Эммануэля Макрона ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU