В любой точке мира, где это будет удобно коллегам: Путин предложил провести саммит "пятёрки"

23 Янв. 2020 2020-01-23T17:06:01+03:00

По словам президента, форум России, Китая, США, Франции и Великобритании нужно провести в 2020 году

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Президент России Владимир Путин предложил провести саммит «пятёрки» постоянных членов Совета безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании. Он отметил, что встреча может быть организована «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

- Забвение прошлого, разобщённость перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями. У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать все, чтобы защитить и отстоять мир <...> Пример могут и должны подать страны-основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации, - сказал российский лидер на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом» в Иерусалиме.

Ранее президент Израиля Реувен Ривлин призвал к совместной борьбе с антисемитизмом и сказал, что эту войну нельзя вести без активного участия России. Он также отметил, что на мировой арене есть общее понимание недопустимости антисемитизма, ксенофобии и фашизма.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756464" frameborder="0"></iframe> Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU