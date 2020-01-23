2020-01-23T19:53:37+03:00
В мире

«Ближе, чем когда-либо»: Стрелки часов Судного показывают «100 секунд до Апокалипсиса»

Причиной стали политические конфликты США с Ираном и Северной Кореей, а также выход американцев из договора с Россией в области контроля над вооружением [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Часы Судного дня показывают 100 секунд до Полуночи Фото: thebulletin.orgЧасы Судного дня показывают 100 секунд до Полуночи Фото: thebulletin.org
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Часы Судного дня показывают 100 секунд до «Полуночи». Этот символический «отсчет» до Апокалипсиса ведут ученые с 1945 года. Ежегодно они меняют расположение стрелки часов или оставляют ее на месте в зависимости от событий, которые происходят на международной политической арене. Оценивают вероятность ядерной войны специалисты совета по науке и безопасности Бюллетеня ученых-атомщиков. В Совет входят 13 нобелевских лауреатов.

С 2018 года стрелки часов Судного дня не переводили – они показывали две минуты до «ядерной полуночи». В 2016 году было три минуты до Апокалипсиса.

23 января 2020 года часы показывают 23:58:20.

- Ближе, чем когда-либо: до полуночи осталось 100 секунд, - сказано бюллетене. - Политические конфликты, связанные с ядерными программами в Иране и Северной Корее, остаются неразрешенными и, во всяком случае, обостряются. Сотрудничество США и России в области контроля над вооружениями и разоружения практически отсутствует.

В числе причин и глобальные изменения климата, а также то, что выросла осведомленность людей о проблеме. При этом, в большинстве стран отказываются принимать какие-либо меры, как следствие, растет напряженная обстановка, люди устраивают протесты. Правительства стран используют дезинформацию и современные технологии, чтобы сеять недоверие к деятельности экоактивистов в угоду своим политическим интересам.

- Ситуация в сфере международной безопасности сейчас более опасна, чем когда-либо, даже в разгар холодной войны, - сказано в бюллетене.

Стрелки «часов Судного дня» перевели вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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