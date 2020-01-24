Пушков: Надо бы Трампу «вдумчиво посмотреть» на часы Судного дня

24 Янв. 2020 2020-01-24T00:35:17+03:00

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Стрелки символических часов Судного дня перевели на 20 секунд ближе к так называемой «ядерной полуночи» из-за действий Соединенных Штатов и президента США Дональда Трампа, которому стоило бы повнимательнее посмотреть на эти часы, считает глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Надо бы Трампу вдумчиво посмотреть на эти часы. Угроза идет не от Ким Чен Ына, замершего в Пхеньяне. И не от Китая или Ирана. Угроза идет от развала системы контроля над ядерным оружием, а это дело рук США», - так он на своей странице в Twitter прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в четверг, 23 января, «Бюллетень ученых-атомщиков», который ведет символический отсчет до Апокалипсиса, объявил, что передвинул стрелки своих знаменитых «Часов Судного дня» на 20 секунд ближе к полуночи, то есть, к концу человечества. Сейчас они показывают 23:58:20 – 100 секунд до ядерной катастрофы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756497" frameborder="0"></iframe> Стрелки «часов Судного дня» перевели вперед.

ИСТОЧНИК KP.RU