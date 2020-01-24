В больнице Небраски 19 медсестер родили 19 детей в 2019 году

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:00:49+03:00

Малышам от нескольких недель до одного года, и у каждого из них теперь много "мам"

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Интересный случай произошел в отделении интенсивной терапии Методистской женской больницы в американском Элкхорне, штата Небраска. В прошлом году 19 сотрудниц этого учреждения родили 19 детей.

На свет появились одиннадцать девочек и восемь мальчиков, которым сейчас от двух недель до 12 месяцев. В комнате отдыха повесили специальную белую доску, на которой написаны имена детишек и их вес.

Малыши растут, зная, что у них не одна, а сразу много мам. Еще недавние коллеги, а теперь пациентки своей же больницы вместе учатся заботиться о детях, делятся советами и помогают друг другу.

"Есть вещи, которые ты просто знаешь, как мама, но о некоторых моментах остается лишь догадываться. Поэтому очень приятно иметь возможность поговорить с другими женщинами, которые проходят через то же самое. Они могут направлять вас и делиться своим опытом”, - поделилась одна из рожениц Меган.

В этом мнении ее поддержала другая молодая мама, Сара.

"Мне есть на кого опереться и сказать, что все наладится, и я уверена, что так будет и дальше", - цитирует ее WOWT6News.

Тем временем, в Москве в новогоднюю ночь родились 53 малыша, большинство из которых - мальчики. Сайт kp.ru писал, что самой первой в 2020-м стала девочка. Она появилась на свет 1 января в 00:10.

ИСТОЧНИК KP.RU