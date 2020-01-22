2020-01-22T00:27:38+03:00
Политика

Для Мединского не нашлось места в составе новой команды кабмина

Бывший министр культуры может стать помощником Путина [видео]
Мария ИГНАТЬЕВА
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Владимир Мединский, который на протяжении почти десяти лет возглавлял Министерство культуры РФ, не вошел в состав новой команды кабмина. Однако, он все же "сохранит влияние на культуру", считают источники "Ведомостей".

Как пишет издание, ссылаясь на топ-менеджеров нескольких медиакомпаний, Мединский станет помощником президента РФ Владимира Путина по культуре с "широкими полномочиями", сохранив таким образом влияние на эту сферу. Источники сравнивают его с положением Андрея Белоусова, который 2013 года был помощником Путина по экономическим вопросам.

Напомним, что должность министра культуры Мединский занимал с мая 2012 года. До этого он восемь лет был депутатом Госдумы и писал книги по истории России.

Напомним, 22 января Путин утвердил состав нового правительства. Сайт kp.ru публиковал официальный список кандидатов, утвержденный президентом. Новым министром культуры вместо Владимира Мединского стала Ольга Любимова. До этого Любимова руководила департаментом кинематографии министерства, а в 2015–2016 годы была советником этого департамента.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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