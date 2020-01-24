Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение о Brexit

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:41:34+03:00

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Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь документ должны ратифицировать в Европарламенте. Об этом сообщила сама глава ЕК.

"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать", - написала она у себя на странице в Twitter.

Председатель Европейского совета также не оставил это событие без внимания.

Теперь документ должны ратифицировать

"Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - говорится в посте в социальных сетях.

Оба политика выложили фотографии с процесса подписания документов.

Сайт kp.ru писал, что в конце октября Евросоюз согласился перенести дату Brexit на три месяца до 31 января 2020 года. К этой дате Британия должна покинуть состав международного объединения.

ИСТОЧНИК KP.RU