Главы Еврокомиссии и Совета ЕС подписали соглашение о Brexit
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Совета Евросоюза Шарль Мишель подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС. Теперь документ должны ратифицировать в Европарламенте. Об этом сообщила сама глава ЕК.
"Шарль Мишель и я только что подписали соглашение о выходе Великобритании из ЕС, что позволяет Европарламенту его ратифицировать", - написала она у себя на странице в Twitter.
Председатель Европейского совета также не оставил это событие без внимания.
Теперь документ должны ратифицировать
"Все неизбежно изменится, но наша дружба останется. Мы начинаем новую главу в качестве партнеров и союзников", - говорится в посте в социальных сетях.
Оба политика выложили фотографии с процесса подписания документов.
Сайт kp.ru писал, что в конце октября Евросоюз согласился перенести дату Brexit на три месяца до 31 января 2020 года. К этой дате Британия должна покинуть состав международного объединения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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