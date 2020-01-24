Женщина заказала убийство пожилой москвички, чтобы завладеть ее квартирой

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:55:06+03:00

Жизнь старушки "оценили" всего в один миллион рублей

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В Подмосковье задержали мужчину, нанятого с целью поиска лиц, готовых совершить жестокое убийство. Жертвой должна была стать 65-летняя россиянка, которая, судя по имени и фамилии, имеет испанское происхождение.

Избавиться от старушки решила безработная жительница города Ступино. Ей приглянулась квартира бабушки на Кленовом бульваре в Москве. Женщина обратилась к своему знакомому, чтобы он нашел человека, способного совершить преступление, и пообещала отдать за работу один миллион рублей.

На то, чтобы устроить встречу с таким потенциальным убийцей ушло порядка 13 дней. Днем в четверг, 23 января, знакомый заказчицы встретился с исполнителем около "Макдональдса" в городе и передал ему 73 тысячи рублей в качестве задатка.

Согласно данным источника сайта kp.ru в правоохранительных органах, задержание было произведено прямо во время сделки. Занимавшегося поисками мужчины доставили в следственный отдел.

Напомним, что сейчас московские следователи занимаются расследованием другого громкого дела о покушении на убийство. Жертвой вооруженного преступника стала 34-летняя Светлана, супруга муниципального депутата Михаила Хананашвили. Ее убийство заказала соперница, директор частной школы Василиса Маслова, но женщина выжила. О подробностей инцидента читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU