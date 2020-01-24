Рейсы из китайского Уханя в Москву отменены из-за вспышки коронавируса

24 Янв. 2020 2020-01-24T12:02:03+03:00

Улететь из города, с которого началось заражение, теперь невозможно

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Авиакомпании отменили все рейсы в Москву из китайского Уханя, с которого началась вспышка нового типа коронавируса. Об этом сообщили в справочной службе международного аэропорта города "Тяньхэ".

"Да, все рейсы отменены, улететь невозможно", - подтвердил информацию представитель пресс-службы поддержки.

По его словам, речь идет абсолютно обо всех рейсах, а не только тех, что следуют сразу в российскую столицу, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756465" frameborder="0"></iframe> Коронавирус из Китая.600 заболевших и 17 летальных исходов. Китай всеми силами старается не допустить дальнейшего распространения загадочного коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU