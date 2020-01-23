Истерия с короновирусом в Китае больше игра на публику: врач-инфекционист рассказал о новой болезни

Число случаев заболевания коронавирусом нового типа продолжает расти. По последним данным оно превысило 600 человек, 17 больных скончались. Единичные случаи заражения зафиксированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, Сингапуре. Видео и фото из Китая - как кадры из фильма-катастрофы. Власти запретили выезд из городов Ухань и Хуанган, закрыт аэропорт и вокзалы, приостановлено движение общественного транспорта и работа развлекательных заведений. О чем говорят все эти меры? Насколько высока угроза миру от нового вируса? Об этом мы спросили заведующего кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, главного инфекциониста Федерального медико-биологического агентства России, доктора медицинских наук Владимира Никифорова.

В Китае пассажира, у которого обнаружили симптомы коронавируса, перевозят в карантинной коробке.

- Когда говорят о единичных случаях заболевания «китайской» пневмонией в Японии, Таиланде и т. д., мы должны понимать: каждый из этих больных прилетел в ту или иную страну на самолете. То есть человек с коронавирусом находился в закрытом пространстве минимум с несколькими сотнями пассажиров. И что? Есть среди попутчиков толпы, хотя бы десятки заболевших?! Нет! Это значит, что заразность вируса очень низкая, - подчеркивает профессор Владимир Никифоров. - Риск летального исхода от «китайской» пневмонии тоже очень низкий. Примерно 2,7%. У обычной внебольничной пневмонии, которой ежегодно болеет около 30 тысяч россиян, летальность ощутимо выше.

В Китае пациента, у которого заподозрили новый коронавирус, транспортируют в больницу в специальном карантинном контейнереФото: EAST NEWS

- Почему тогда меры безопасности в Китае напоминают кадры из фильма-катастрофы?

- Могу предположить несколько вариантов. Первый - это гипертрофированное выражение принципа «лучше перебдеть». Второй вариант - показуха, игра на публику. Во время вспышки атипичной пневмонии в 2002 - 2003 гг. китайские власти пытались все скрыть, блокировали сообщения о заболеваниях. Тогда инфекция сразу проявила себя как высокоопасная, заболели более 8 тысяч человек, 813 летальных исходов. Мировое сообщество серьезно критиковало Китай за скрытность. Теперь, по всей видимости, решили пойти от обратного: показать свою открытость и беспрецедентно ответственный подход к предотвращению эпидемии (вероятность которой, объективно говоря, близка к нулю).

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