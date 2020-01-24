2020-01-24T12:31:21+03:00
Политика

Захарова отреагировала на публикацию доклада ЦРУ о "фашисте" Бандере

Россия неоднократно указывала на то, что современный герой Украины является "агентом Гитлера"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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День рождения Бандеры на Украине - государственный праздникДень рождения Бандеры на Украине - государственный праздникФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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Россия неоднократно говорила о том, что почитаемый современный украинцами националист Степан Бандера сотрудничал с фашистами и придерживался их идеологии. Опубликованный Центральной разведывательной службой США доклад лишь подтверждает эту информацию. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сайт kp.ru писал, что накануне ЦРУ выложило в открытый доступ архивные документы под общим названием "Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году". В нем главарь националистов описывается как "фашист", который всего за пять недель уничтожил пять тысяч соотечественников, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков.

"Героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист, преступник. Сколько раз мы об этом говорили до публикации этих материалов, и сколько раз цинично и нагло украинские деятели отрицали очевидное! Что ещё должно произойти на планете Земля, чтобы люди перестали издеваться над историей, памятью предков, здравым смыслом?", - написала Захарова у себя на странице в Facebook.

Шествие с факелами в честь националиста Степана Бандеры прошло в Киеве.Сотни человек собрались в киевском парке возле памятника Тараса Шевченко и прошли по центру города

ИСТОЧНИК KP.RU

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