Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника

24 Янв. 2020 2020-01-24T13:10:07+03:00

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Адвокаты обвиняемого в отмывании средств россиянина Александра Винника, которого накануне в условиях полной секретности экстрадировали из Греции во Францию, намерены подавать судебные иски на международном уровне. Об этом сообщила одна из защитниц Зои Константопулу.

По ее словам, если бы в 2018 году не был назначен адвокат во Франции, то сейчас подсудимый даже не знал бы, где находится, поскольку, например, греческие власти не располагают такой информацией.

"Французский коллега описывает условия Святой Инквизиции", - написала Константопулу в Facebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624065" frameborder="0"></iframe> Обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника доставили в греческий суд.Российский гражданин Александр Винник обвиняется властями США в преступном отмывании денег в размере 4 млрд Евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU