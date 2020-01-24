2020-01-24T13:10:07+03:00
Происшествия

Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника

Обвиняемого в отмывании средств мужчину тайком вывезли из Греции во Францию
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Адвокаты обвиняемого в отмывании средств россиянина Александра Винника, которого накануне в условиях полной секретности экстрадировали из Греции во Францию, намерены подавать судебные иски на международном уровне. Об этом сообщила одна из защитниц Зои Константопулу.

По ее словам, если бы в 2018 году не был назначен адвокат во Франции, то сейчас подсудимый даже не знал бы, где находится, поскольку, например, греческие власти не располагают такой информацией.

"Французский коллега описывает условия Святой Инквизиции", - написала Константопулу в Facebook.

Обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника доставили в греческий суд.Российский гражданин Александр Винник обвиняется властями США в преступном отмывании денег в размере 4 млрд Евро.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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