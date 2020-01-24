Арестованного в Греции Винника экстрадировали во Францию

24 Янв. 2020 2020-01-24T05:10:19+03:00

Россиянин Александр Винник был арестован в июле 2017 года в Греции Фото: REUTERS

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Россиянин Александр Винник, два с половиной года назад арестованный в Греции по запросу США, экстрадирован во Францию специально присланным за ним из Парижа самолетом. Об этом сообщила журналистам его греческий адвокат Зои Константопулу.

«Александр находится в больнице Hotel Dieu в Париже, как меня проинформировала моя французская коллега», - сказала Константопулу, добавив, что «греческие власти увиливают от предоставления информации и представляют себя неосведомленными».

Адвокат уточнила, что ее французской коллеге пока не дали возможности увидеться и поговорить с россиянином, зато его – «измученного, без связи и информации» – уже успели допросить парижские следователи.

Зои Константопулу подчеркнула, что ее подзащитный «измучен на 35-й день голодовки и бессонницы», его забрали из греческой больницы в четверг после полудня и доставили в Париж, даже не сказав, куда везут. По мнению адвоката, это можно назвать только похищением.

«Очевидно, что мы говорим о похищении, а не об экстрадиции человека», - приводит ее слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, американские власти обвиняют специалиста по информационным технологиям Александра Винника в отмывании миллиардов долларов через интернет-биржу криптовалют. Россиянин уже несколько раз устраивал долгие голодовки, а также сообщал о пытках и психологической травле в греческой тюрьме. Задержали его в июле 2017 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624065" frameborder="0"></iframe> Обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника доставили в греческий суд.Российский гражданин Александр Винник обвиняется властями США в преступном отмывании денег в размере 4 млрд Евро.

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ИСТОЧНИК KP.RU