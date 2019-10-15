Мать Винника встретилась с ним впервые после ареста

СЕГОДНЯ 15:40 2019-10-15T15:40:29+03:00

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Арест россиянина Александра Винника в июле 2017 года стал настоящим шоком для всей его семьи. Жена мужчина серьезно заболела, а дети, которые собственными глазами видели, как на их отца надевают наручники, долгое время не улыбались и до сих мучаются кошмарами.

Сайт kp.ru писал, что Александр Винник провел в греческой тюрьме уже больше двух лет, но обвинительный приговор до сих пор не вынесен. США считают, что гражданин России причастен к отмыванию миллиардов долларов через биржу криптовалют. Сам мужчина все отрицает.

Мать заключенного Вера Винник накануне впервые смогла посетить сына после его ареста. По словам женщины, за все эти годы он сильно изменился.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU