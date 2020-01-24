2020-01-24T15:12:09+03:00
Общество

Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника

«Находится в тяжелом состоянии», отметил юрист
Елена АКИМОВА
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Адвокат рассказал о состоянии Александра ВинникаАдвокат рассказал о состоянии Александра ВинникаФото: REUTERS
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Адвокат Тимофей Мусатов рассказал о состоянии россиянина Александра Винника, экстрадированного из Греции во Францию.

По словам правозащитника, его подзащитный чувствует себя плохо. Перед отправкой медики предупреждали, что его никак нельзя перевозить на самолете из-за заболевания крови.

- Он находится в крайне тяжелом состоянии. В результате голодовки потерял 30% веса. Несмотря на заключения врачей его перевозили в самолете. Там же стало понятно, что французы получили тяжело больного человека, - поясняет RT юрист.

После приземления россиянина доставили в самый старый госпиталь Франции.

- Его попытались допросить следователи прокуратуры Париже. Адвоката допустили к Виннику, а вот консула с российским врачом – нет, - отметил защитник.

Тимофей Мусатов уверен, что «существует риск не только для здоровья, но и для жизни» Александра Винника.

Ранее защита российского технического специалиста по информационным технологиям Александра Винника пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.

Обвиняемого в отмывании средств через интернет-биржу уже 30 месяцев удерживают в тюрьме по запросу США, что нарушает законодательство страны

ИСТОЧНИК KP.RU

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