Адвокат: Греция обманула Россию, пообещав выслать Винника на родину

22 Янв. 2020 2020-01-22T08:27:40+03:00

Защита обвиняемого в кибер-мошенничестве пожаловалась в ООН на нарушения прав человека

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Защита российского технического специалиста по информационным технологиям Александра Винника пожаловалась в ООН на Грецию в связи с нарушением прав человека.

Обвиняемого в отмывании средств через интернет-биржу уже 30 месяцев удерживают в тюрьме по запросу США, что нарушает законодательство страны.

Адвокат россиянина Никос Константопулос напомнил, что МИД Греции еще в прошлом году обещал вникнуть в факты, предоставленные Москвой с целью выдачи Винника на родину, но потом, похоже, решил проигнорировать дипломатическое требование.

"Российская сторона заявила затем публично, что Греция ее обманула", - рассказал представитель защиты.

Он подчеркнул, что сейчас Афины "преступным образом" доводят заключенного до "кошмарного состояния", выполняя "незаконные требования из-за рубежа". Винник согласен лишь на экстрадицию в Россию, где живет его семья, но обвиняемого настойчиво пытаются протолкнуть во Францию или в США.

"Я не могу это принять. Правосудие - это не только защита государства и государственных интересов, но и защита граждан от произвола государственных органов", - цитирует ТАСС Константопулоса.

Греческий адвокат признался, что ему стыдно за такое поведение своего государства.

Сайт kp.ru писал, что Винника задержали в Греции в 2017 году по запросу США, которые обвиняют его в отмывании миллиардов через биржу криптовалют. Россиянин несколько раз устраивал долгие голодовки, а накануне сообщил о пытках и психологической травле.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/624065" frameborder="0"></iframe> Обвиняемого в кибермошенничестве Александра Винника доставили в греческий суд.Российский гражданин Александр Винник обвиняется властями США в преступном отмывании денег в размере 4 млрд Евро.

ИСТОЧНИК KP.RU