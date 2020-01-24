В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Заболевшим является 31-летний непальский студент, который несколько дней назад приехал домой из Китая
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Минздрав Непала сообщает, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим является 31-летний непальский студент, который несколько дней назад вернулся домой их китайского города Ухань.
Мужчина обратился в больницу еще 13 января с жалобами на затрудненное дыхание, однако, был выписан уже через пять дней, после того, как его состояние начало улучшаться.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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