В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:41:49+03:00

Заболевшим является 31-летний непальский студент, который несколько дней назад приехал домой из Китая

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Минздрав Непала сообщает, что в стране зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим является 31-летний непальский студент, который несколько дней назад вернулся домой их китайского города Ухань.

Мужчина обратился в больницу еще 13 января с жалобами на затрудненное дыхание, однако, был выписан уже через пять дней, после того, как его состояние начало улучшаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU