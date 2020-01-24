2020-01-24T22:53:28+03:00
В мире

Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе

Во французском Минздраве заявили, что число заболевших может вырасти
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в ЕвропеСлучаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в ЕвропеФото: REUTERS
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В Минздраве Франции заявили, что случаи с заражением коронавирусом во французских городах стали первыми в Европе. В ведомстве отметили, что число заболевших может вырасти.

Накануне стало известно о том, что два случая заболевания новым типом коронавируса были впервые зафиксированы во Франции: один в пригороде Парижа, второй — в Бордо.

- Пациенту (в Бордо) 48 лет, он вернулся из Китая, проезжал через Ухань. Он обратился (ко врачам) с симптомами 23 января, - рассказала министр здравоохранения Франции Аньес Бузен.

По прибытии во Францию заболевший мужчина контактировал с десятком человек.

По второму заболевшему информации крайне мало. Известно лишь то, что он находится в индивидуальной палате в парижской больнице, пишет портал France Info.

Китайские власти зафиксировали в конце прошлого года несколько случаев пневмонии загадочного происхождения. Позже загадочный вирус распространился за пределы китайского города Ухань и всего Китая. По последним данным, по всему Китаю зафиксировали 896 случаев заражения коронавирусом.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом. Заболевшим является 31-летний непальский студент, который несколько дней назад приехал домой из Китая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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