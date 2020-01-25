2020-01-25T01:34:13+03:00
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 14

В районе стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Не менее 14 человек погибли в результате землетрясения на востоке ТурцииНе менее 14 человек погибли в результате землетрясения на востоке ТурцииФото: REUTERS
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В результате разрушительного землетрясения на востоке Турции погибли не менее 14 человек. Как в ночь на субботу сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья.

Точное число пострадавших пока неизвестно: по данным губернаторов обеих провинций, травмы и ранения различной степени тяжести получили свыше 300 местных жителей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Спасатели работают на месте ЧП Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спасатели работают на месте ЧПФото: GLOBAL LOOK PRESS

В зоне стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. Для людей, оставшихся без крыши над головой, в пострадавший регион доставили 1,7 тысячи палаток и примерно столько же кроватей, 9,2 тысячи теплых одеял, передает телеканал

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридж произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 20:55 по местному времени (совпадает с московским). Разрушены десятки зданий, в том числе жилые дома. Под завалами все еще остаются люди.

Отголоски землетрясения ощущались во многих провинциях Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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