Число жертв землетрясения в Турции возросло до 14

25 Янв. 2020 2020-01-25T01:34:13+03:00

Не менее 14 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции Фото: REUTERS

Изменить размер текста: A A

В результате разрушительного землетрясения на востоке Турции погибли не менее 14 человек. Как в ночь на субботу сообщило управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики, восемь человек погибли в провинции Элязыг, еще шесть – в провинции Малатья.

Точное число пострадавших пока неизвестно: по данным губернаторов обеих провинций, травмы и ранения различной степени тяжести получили свыше 300 местных жителей. Поисково-спасательная операция продолжается.

Спасатели работают на месте ЧПФото: GLOBAL LOOK PRESS

В зоне стихийного бедствия работают 493 команды спасателей из 28 турецких провинций. Для людей, оставшихся без крыши над головой, в пострадавший регион доставили 1,7 тысячи палаток и примерно столько же кроватей, 9,2 тысячи теплых одеял, передает телеканал

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в пятницу, 24 января, в районе города Сивридж произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в 20:55 по местному времени (совпадает с московским). Разрушены десятки зданий, в том числе жилые дома. Под завалами все еще остаются люди.

Отголоски землетрясения ощущались во многих провинциях Турции, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU