Овечкин вошел в пятерку лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:16:41+03:00

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Капитан американского ХК "Вашингтон" Александр Овечкин попал в первую команду лучших игроков Национальной хоккейной лиги по итогам десятилетия. Информацию распространила пресс-служба НХЛ.

Вместе с россиянином в команду вошли нападающие "Питтсбурга" и "Чикаго" Сидни Кросби и Патрик Кейн, защитники Дрю Даути и Данкан Кит из "Лос-Анджелеса" и "Чикаго", а также голкипер Марк-Андре Флери ("Вегас"). Всех шестерых отбирала группа спортивных журналистов, генеральных менеджеров и главных тренеров клубов НХЛ.

Во вторую команду десятилетия попал россиян из "Питтсбурга" Евгений Малкин. Наравне с ним в сборную вошли хоккеисты из "Бостона", "Тампы", "Сан-Хосе" и"Нью-Йорк Рейнджерс" - Патрис Бержерон, Здено Хара, Стивен Стэмкос, Эрик Карлссон и Хенрик Лундквис.

Сайт kp.ru писал, что ранее Овечкин завоевал необычный "титул" - лучший собутыльник в Национальной хоккейной лиге. У игроков НХЛ спросили, с кем бы они хотели выпить больше всего, и нападающий "Вашингтона" занял первое место, набрав 14% голосов.

ИСТОЧНИК KP.RU