Захарова записала видеопоздравление с Новым годом на китайском языке

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:30:43+03:00

Праздник весны в Китае будет гораздо менее масштабным, чем обычно, из-за коронавируса Фото: REUTERS

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова решила поздравить жителей Поднебесной с Новым годом, который в Азии отмечается по лунному календарю, и записала видеообращение на китайском языке.

Ролик был опубликован на страницах ведомства в социальных сетях, в том числе во "Вконтакте".

"Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравляет наших китайских друзей с наступлением Нового года по лунному календарю - Праздником весны. Присоединяемся к её поздравлениям!", - говорится в посте.

Тем временем, в Пекине отменили все крупные праздничные мероприятия. Власти опасаются, что из-за массовых скоплений людей охвативший страну коронавирус начнет распространятся еще быстрее.

Сайт kp.ru писал, что менее чем за месяц от нового заболевания скончался по меньшей мере 41 человек. Случаи заражения фиксируются не только в КНР, но и за границей. В России таких пациентов пока не выявлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756823" frameborder="0"></iframe> Захарова поздравила Китай с Новым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU