Китайский новый год под угрозой: Пекин отменил мероприятия из-за вируса
Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в городе с целью недопущения распространения коронавируса. Ограничения начинают действовать в четверг, 23 января. Об этом сообщили в мэрии столицы.
Таким образом, Китайский новый год оказался под угрозой. В 2020 году его будут праздновать 25 января.
"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны... Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении управления по культуре и туризму китайской столицы.
Решение принималось рабочей группой городского комитета партии и местного правительства, передает ТАСС.
Напомним, что из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, который впервые зафиксировали в Ухане в конце 2019 года, в КНР были закрыты два города и усилены меры безопасности.
Сайт kp.ru писал, что к настоящему моменту "китайской" пневмонией заражены 617 человек. 17 пациентов с этим диагнозом погибли. Случаи инфицирования 2019-nCoV зафиксированы в Японии, Таиланде, Макао, США, Южной Корее и Тайване.
В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения этого заболевания в России весьма мала.
В китайском Ухане распространяется коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»