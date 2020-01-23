Китайский новый год под угрозой: Пекин отменил мероприятия из-за вируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T15:26:07+03:00

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Власти Пекина отменили все масштабные общественные мероприятия в городе с целью недопущения распространения коронавируса. Ограничения начинают действовать в четверг, 23 января. Об этом сообщили в мэрии столицы.

Таким образом, Китайский новый год оказался под угрозой. В 2020 году его будут праздновать 25 января.

"Поставив безопасность и здоровье людей на первое место, для профилактики и предотвращения эпидемии, сокращения массовых скоплений людей и обеспечения стабильного и счастливого Праздника весны... Пекин, начиная с этого дня, отменяет все крупные мероприятия", - говорится в сообщении управления по культуре и туризму китайской столицы.

Решение принималось рабочей группой городского комитета партии и местного правительства, передает ТАСС.

Напомним, что из-за стремительного распространения нового типа коронавируса, который впервые зафиксировали в Ухане в конце 2019 года, в КНР были закрыты два города и усилены меры безопасности.

Сайт kp.ru писал, что к настоящему моменту "китайской" пневмонией заражены 617 человек. 17 пациентов с этим диагнозом погибли. Случаи инфицирования 2019-nCoV зафиксированы в Японии, Таиланде, Макао, США, Южной Корее и Тайване.

В Роспотребнадзоре заявили, что вероятность распространения этого заболевания в России весьма мала.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU