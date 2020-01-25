Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом

25 Янв. 2020 2020-01-25T11:50:23+03:00

Первые сообщения о пневмонии неизвестного происхождения пришли из Китая накануне Нового года Фото: REUTERS

Прибывшие из Китая граждане с признаками ОРВИ тут же изолируются

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С начала года на пунктах пропуска через госграницу России досмотрено свыше 20 тысяч рейсов, включая 6,7 тысячи прибывших из КНР. Признаки инфекционных заболеваний выявлены более чем у 50 человек, но ни один из них не был заражен распространившейся по миру "китайской пневмонией".

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство с декабря прошлого года проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Во всех пунктах пропуска через границу введен усиленный двойной контроль. Прибывших из Китая пассажиров проверяют с помощью тепловизоров, и если у них есть симптомы ОРВИ, то обеспечивается изоляция и лабораторное обследование.

Тем временем, число жертв нового коронавируса достигло 41 человека. Первый случай заболевания зафиксирован в Австралии. Сайт kp.ru писал, что зараженным оказался прибывший из Уханя гражданин Китая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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ИСТОЧНИК KP.RU