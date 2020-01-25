2020-01-25T11:50:23+03:00
Общество

Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом

Прибывшие из Китая граждане с признаками ОРВИ тут же изолируются
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Первые сообщения о пневмонии неизвестного происхождения пришли из Китая накануне Нового годаПервые сообщения о пневмонии неизвестного происхождения пришли из Китая накануне Нового годаФото: REUTERS
Изменить размер текста:

С начала года на пунктах пропуска через госграницу России досмотрено свыше 20 тысяч рейсов, включая 6,7 тысячи прибывших из КНР. Признаки инфекционных заболеваний выявлены более чем у 50 человек, но ни один из них не был заражен распространившейся по миру "китайской пневмонией".

"Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство с декабря прошлого года проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Во всех пунктах пропуска через границу введен усиленный двойной контроль. Прибывших из Китая пассажиров проверяют с помощью тепловизоров, и если у них есть симптомы ОРВИ, то обеспечивается изоляция и лабораторное обследование.

Тем временем, число жертв нового коронавируса достигло 41 человека. Первый случай заболевания зафиксирован в Австралии. Сайт kp.ru писал, что зараженным оказался прибывший из Уханя гражданин Китая.

Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Русские в Ухане: власти дезинфицируют город с вертолетов и раздают людям градусники

«Комсомолка» пообщалась с жителями китайской провинции, где опасный вирус убил уже 17 человек (подробности).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Можно ли сделать прививку, чтобы спастись от нового коронавируса в Китае: ответы на пять вопросов о страшной болезни

Чего нам ждать от коронавируса в Китае и в России в 2020 году, которой заражается все больше людей во всем мире? «Комсомолка» спросила об этом у ведущих экспертов, вирусологов и врачей-инфекционистов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова
МИД Ирана: виновник крушения украинского Boeing находится в тюрьме
Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом
Дженна Фишер из "Офиса" тайком засняла фаната, пока он смотрел сериал
Появилось видео землетрясения в Турции, при котором погибли десятки человек
Пародия на логотип "Стартрека": в Сети высмеяли эмблему Космических войск США
Землетрясение в Турции: погибли 20 человек, более 1000 пострадали
Минтруд предложил 122 профессии в качестве альтернативы службе в армии
Опубликовано фото с вероятного места первого заражения коронавирусом
Владислав Сурков оставил госслужбу
Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине
Овечкин вошел в пятерку лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
Познер заявил, что в России "много уродливого"