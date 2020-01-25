Число жертв коронавируса в Китае возросло до 41

25 Янв. 2020 2020-01-25T04:08:12+03:00

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Число жертв коронавируса 2019-nCoV в Китае растет с каждым днем. По последним данным, от вызываемой им пневмонии нового типа в Поднебесной скончались уже более 40 человек, заболели почти 1300.

Причем большинство случаев летального исхода (39) зафиксировано в провинции Хубэй, откуда и началось распространение этой опасной инфекции.

«По состоянию на полночь 24 января, в 29 провинциях и городах было зарегистрировано 1287 подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, из них 237 человек находятся в тяжелом состоянии, 41 человек умер», - говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в России научились быстро определять «китайский коронавирус» и усилили контроль по всем границам а в Китае из-за эпидемии закрыли уже пять городов – Ухань, Чиби, Эчжоу, Хуанган и Сяньнин.

Новый коронавирус в Китае 2020 Ждёт ли нас эпидемия? Реплика Мардана..Из-за вспышки заболевания в Китае закрыли десять городов. Первые заболевшие коронавирусом 2019-nCoV появились в южно-центральной части Китая в провинции Хубэй. 11-миллионный город Ухань взяли в блокаду: закрыли въезды и выезды, приостановили движение общественного транспорта, отменили авиасообщение. 24 января появились сообщения, что загадочный коронавирус распространился за пределы провинции Хубэй. Вирус обнаружили у двух человек. Один - житель провинции Хэбэй, другой - из города Суйхуа, расположенном примерно в 400 км от границы с Россией. Одет ли страшный вирус добраться до нашей страны? Рассуждает Сергей Мардан.

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ИСТОЧНИК KP.RU