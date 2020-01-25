2020-01-25T14:57:39+03:00
Происшествия

Китайская туристка с болезнью Альцгеймера пропала в Москве

Пенсионерка прилетела в Россию на экскурсию вместе с сыном, но потерялась в районе Васильевского спуска
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сын пропавшей иностранки считает, что она могла сесть в другой автобусСын пропавшей иностранки считает, что она могла сесть в другой автобусФото: Михаил ФРОЛОВ
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В центре Москвы пропала пожилая туристка из Китая, которая страдает болезнью Альцгеймера. Женщина прилетела в Россию вместе со своим 39-летним сыном, но потерялась во время экскурсии.

О ее пропаже сообщили в полицию вечером в четверг, 23 января. Иностранец рассказал правоохранителям, что вместе с туристической группой направлялся на парковку на Васильевском спуске, чтобы дальше отправиться в гостиницу "Лефортовский Мост", когда заметил, что его 67-летней мамы нет рядом. Он считает, что женщина могла по ошибке сесть в другой автобус.

Поисками пенсионерки теперь занимается полиция. Известно, что она владеет исключительно китайским языком и при себе имеет документы, удостоверяющие личность.

Как сообщил сайт kp.ru источник в правоохранительных органах, в день пропажи на китаянке была синяя куртка "Columbia", розовая ветровка, черные спортивные штаны и розовые сапоги, а также кожаная сумка с золотой пряжкой. Женщина имеет черные волосы средней длины и рост 160-165 см.

Сайт kp.ru писал, что люди с болезнью Альцгеймера довольно часто теряются. Так, было с пожилым мужчиной в Челябинске и с мамой актера Александра Носика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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