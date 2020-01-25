2020-01-25T15:32:12+03:00
Общество

Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья по всей России

Вице-премьер отметил, что всероссийскую программу нужно отрабатывать на крупных городах
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья в России. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАССХуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья в России. Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Изменить размер текста:

В России необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья и отрабатывать его реализацию на крупных городах. Так считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах (…) В стране жилье стареет, оно стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу», - сказал он в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

Хуснуллин пояснил, что проект нужно начать отрабатывать проект на больших городах, поскольку программа подразумевает вложение «огромных денег» и изменения уклада жизни россиян. По его словам, «не получится просто вот так взять и начать», изначально необходимо. все «взвесить, оценить».

Напомним, в апреле прошлого года в Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России. Авторы документа отметили, что необходимо учитывать опыт Москвы, но нельзя бездумно переносить его на другие регионы нельзя. В проекте говорится о том, что нужно учитывать финансовые возможности регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья по всей России
Китайская туристка с болезнью Альцгеймера пропала в Москве
Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора
Качиньский заявил, что Россия должна выплатить Польше репарации
Чеснаков об отставке Суркова: "Когда появится указ - определит президент"
В китайском Ухане построят вторую больницу для зараженных коронавирусом
Новый глава Минздрава поздравил будущих медиков с Днем студента
Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китаях
Захарова записала видеопоздравление с Новым годом на китайском языке
Путин принес соболезнования родным жертв землетрясением в Турции
Песков прокомментировал сообщения об отставке Суркова
МИД Ирана: виновник крушения украинского Boeing находится в тюрьме
Роспотребнадзор: в России не выявлено больных новым коронавирусом
Дженна Фишер из "Офиса" тайком засняла фаната, пока он смотрел сериал
Появилось видео землетрясения в Турции, при котором погибли десятки человек
Пародия на логотип "Стартрека": в Сети высмеяли эмблему Космических войск США
Землетрясение в Турции: погибли 20 человек, более 1000 пострадали
Минтруд предложил 122 профессии в качестве альтернативы службе в армии
Опубликовано фото с вероятного места первого заражения коронавирусом
Владислав Сурков оставил госслужбу
Помпео обругал журналистку за вопросы об Украине
Овечкин вошел в пятерку лучших игроков НХЛ по итогам десятилетия
Познер заявил, что в России "много уродливого"