Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья по всей России

25 Янв. 2020 2020-01-25T15:32:12+03:00

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В России необходимо развивать проект всероссийской программы реновации жилья и отрабатывать его реализацию на крупных городах. Так считает вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Я считаю, что этот проект развивать необходимо для страны. Пока можем начать отрабатывать его на крупных городах (…) В стране жилье стареет, оно стареет достаточно серьезными темпами, это создает очень большую угрозу», - сказал он в эфире программы «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на канале «Россия 1».

Хуснуллин пояснил, что проект нужно начать отрабатывать проект на больших городах, поскольку программа подразумевает вложение «огромных денег» и изменения уклада жизни россиян. По его словам, «не получится просто вот так взять и начать», изначально необходимо. все «взвесить, оценить».

Напомним, в апреле прошлого года в Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России. Авторы документа отметили, что необходимо учитывать опыт Москвы, но нельзя бездумно переносить его на другие регионы нельзя. В проекте говорится о том, что нужно учитывать финансовые возможности регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU