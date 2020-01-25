2020-01-25T17:34:10+03:00
Политика

МИД РФ назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из Болгарии

В ведомстве отметили, что София не предоставила никаких «вразумительных» доказательств
Елена ГИЛЬМАНОВА
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МИД РФ назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из БолгарииМИД РФ назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из БолгарииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Высылка российских дипломатов из Болгарии является недружественной и провокационной акцией. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

МИД РФ отмечает, что София не предоставила «никаких вразумительных доказательств» и ведомство оставляет за собой право принять ответные меры.

В минувшую пятниц, 24 января, прокуратура заявила о начале досудебного расследования по делу о шпионаже. Она утверждает, что два российских дипломата занимались незаконной деятельностью в сфере выборов и энергетической сферы.

Напомним, в тот же день прокуратура Болгарии обвинила троих граждан России в покушении на болгарского предпринимателя и объявила россиян в международный розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU

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