МИД РФ назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из Болгарии
Высылка российских дипломатов из Болгарии является недружественной и провокационной акцией. Такое заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.
«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
МИД РФ отмечает, что София не предоставила «никаких вразумительных доказательств» и ведомство оставляет за собой право принять ответные меры.
В минувшую пятниц, 24 января, прокуратура заявила о начале досудебного расследования по делу о шпионаже. Она утверждает, что два российских дипломата занимались незаконной деятельностью в сфере выборов и энергетической сферы.
Напомним, в тот же день прокуратура Болгарии обвинила троих граждан России в покушении на болгарского предпринимателя и объявила россиян в международный розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU