26 Янв. 2020 2020-01-26T05:35:57+03:00

В Турции в результате землетрясения погиб 31 человек Фото: REUTERS

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В Турции выросло число погибших при землетрясении. По последним данным в результате стихийного бедствия погиб 31 человек. Пострадали по меньшей мере 1466 местных жителя.

Сообщается, что в зоне стихийного бедствия работают тысячи спасателей из 28 турецких провинций. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны передает, что магнитуда землетрясения составила 6, 8.

Как писал ранее сайт kp.ru, стихия обрушилась в пятницу, 24 января вечером, примерно в 20:55 по местному времени на провинцию Элязыг, население которой составляет около 400 тысяч человек. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее было известно о 20 жертвах и 1015 раненом. По предварительным данным посольства России в Анкаре, россияне при землетрясении не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU