2020-01-26T05:35:57+03:00
Происшествия

В Турции в результате землетрясения погиб 31 человек

Пострадали порядка полутора тысяч местных жителей
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
В Турции в результате землетрясения погиб 31 человекВ Турции в результате землетрясения погиб 31 человекФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В Турции выросло число погибших при землетрясении. По последним данным в результате стихийного бедствия погиб 31 человек. Пострадали по меньшей мере 1466 местных жителя.

Сообщается, что в зоне стихийного бедствия работают тысячи спасателей из 28 турецких провинций. Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям страны передает, что магнитуда землетрясения составила 6, 8.

Как писал ранее сайт kp.ru, стихия обрушилась в пятницу, 24 января вечером, примерно в 20:55 по местному времени на провинцию Элязыг, население которой составляет около 400 тысяч человек. Подземные толчки ощущались во многих регионах страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее было известно о 20 жертвах и 1015 раненом. По предварительным данным посольства России в Анкаре, россияне при землетрясении не пострадали.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Турции в результате землетрясения погиб 31 человек
Японские синоптики предрекли России бесснежные зимы и в будущем
Число погибших от коронавируса в Китае выросло до 54
Американский генерал призвал США брать пример в военной сфере с России
Пентагон сообщил о гибели американского военного в Сирии
В Турции спустя почти сутки после землетрясения под завалами здания нашли двухлетнего ребенка
Госпитализированные в Москве туристы из Китая прибыли в столицу 25 января
Туроператор "Русь-Тур" принял решение вывезти своих туристов с китайского Хайнань
Из отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой
Кравчук считает, что Донбасс может сам вернуться в Украину
Новый Boeing 777X начал первый испытательный полет
В РПЦ объяснили позолоту на куполах храмов
В Калужской области перевернулся экскурсионный автобус: семь человек госпитализированы