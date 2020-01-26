В Гонконге из-за коронавируса временно закроют Disneyland
Власти Гонконга приняли решение временно приостановить работу тематических парков развлечений Disneyland и Ocean Park с 26 января. Это связано со вспышкой нового типа коронавируса в стране.
- В качестве мер предосторожности в соответствии с усилиями по профилактике, предпринимаемыми на всей территории Гонконга, мы временно закрываем Hong Kong Disneyland, исходя из необходимости защиты здоровья и безопасности наших гостей и актеров, - говорится на сайте парка.
Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что число погибших от вируса уже превысило отметку в 50 человек. По последним данным, заразились порядка двух тысяч. В аэропортах тщательно проверяют здоровье прибывающих из Китая пассажиров. И уже известно о первых случаях, когда приходится помещать больных в больницу. В Иркутске, к примеру, жителя Поднебесной с подозрением на заражение "китайской пневмонией" отправили в госпиталь. Китайские власти закрыли несколько городов из-за вспышки инфекции. В Шанхае тем временем вылечили одного из заболевших вирусом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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