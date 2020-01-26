2020-01-26T07:38:08+03:00
В мире

Войска США отработают ведение «войны будущего» у границ с Россией

Американские военные прибудут в Грузию, Польшу и страны Балтии
Юлия САЛЬНИКОВА
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Американцы отработают экспериментальную тактику ведения войныАмериканцы отработают экспериментальную тактику ведения войныФото: REUTERS
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Американские воска проведут самые масштабные за последние 25 лет учения, которые продлятся с февраля по июль. Почти полгода военные будут отрабатывать ведение «войны будущего» на границе с Россией. По сценарию условных боевых действий, «война» происходит в 2028 году, при этом противник не назван. Американцы уже перебрасывать технику на территорию Грузии, Польши и стран Балтии, где и состоятся учения.

Известно, что в тактических учениях используют не только новейшую технику, но и экспериментальную стратегию. Число летательных аппаратов, задействованных США, превысит сто единиц, в Европу доставят около 50 американских танков, 14 танках Abrams комплексов активной защиты Trophy, колесную технику, БМП. Отработают противостояние сопернику на суше, в море и даже в космосе и киберпространстве.

К учениям присоединятся поляки, испанцы и итальянцы, но командовать будут США.

- Такие масштабные учения серьезно накалят обстановку, — сказал «Известиям» профессор Академии военных наук Вадим Козюлин. — Тем более что основные мероприятия пройдут в Польше, Грузии и странах Балтии, которые не только граничат с Россией, но и отличаются недружественным отношением к нашей стране.

Эксперты считают, что эти учения напоминают учения НАТО Able Archer в 1983 году. Из-за такого большого скопления техники других стран, в СССР не исключали начало боевых действий и привели в повышенную готовность вооруженные силы.

Часы Судного дня, которые условно обозначают время для "ядерного апокалипсиса", впервые за все время показывают 100 секунд "до полуночи". Это значит, что нобелевские лауреаты, которые оценивают обстановку в мире и в соответствии с этим "устанавливают время" на часах, считают, что мы находимся буквально на пороге войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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