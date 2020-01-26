2020-01-26T11:43:32+03:00
В мире

В Аризоне мужчина ездил по выделенной полосе, используя в качестве пассажира скилет

В этом американском штате автомобилистам разрешено ездить по отдельной полосе только если в салоне автомобиля есть минимум один пассажир
Юлия САЛЬНИКОВА
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Полицейские остановили водителя, в машине которого был скелетПолицейские остановили водителя, в машине которого был скелетФото: REUTERS
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В американском штате Аризона полицейские задержали водителя, которые ездил с искусственным скелетом в салоне. Как сообщили в департаменте полиции, мужчина решил таким образом получить право ездить по выделенной полосе. В штате запрещено пользоваться отдельной полосой водителям, которые едут в одиночку. Но если в салоне есть пассажир или несколько, то водитель имеет право выезжать на спецполосу.

Задержанному водителю со скелетом в машине 62 года. Мужчину оштрафовали.

Искусственный скелет должен был дать "пропуск" на выделенную полосу Фото: Twitter.com

Искусственный скелет должен был дать "пропуск" на выделенную полосуФото: Twitter.com

Точно также понесли наказание и другие водители, которые пытаются обхитрить камеры и ехать по выделенной полосе. Так, в Аризоне, автомобилисты сажали в качестве пассажиров манекены.

Сайт kp.ru писал, что в 2019 году на дорогу Аризоны в результате ДТП вылилось более 13 тысяч литров шоколада. Река из шоколада заблокировала движение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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