2020-01-26T11:58:10+03:00
Общество

В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда

Истек срок давности преступления
Юлия САЛЬНИКОВА
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Бывший глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед и финансовый директор компании Святослав Понуров Фото: Станислав Красильников ТАССБывший глава государственной корпорации "Роснано" Леонид Меламед и финансовый директор компании Святослав Понуров Фото: Станислав Красильников ТАСС
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Закрыто уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда, обвиняемого в растрате 220 миллионов рублей. Дело в отношении него, а также бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, возбуждено в 2009 году после проверки предприятия Счетной палатой. После этого Мамелана задержали.

Как позже объявили полицейские, Мамелан подозревался в нечестном проведении торгов, он заключил невыгодный для компании контракт, из-за чего госкорпорация потеряла порядка 300 миллионов рублей.

В феврале 2018 года Леонид Мамелан отпущен из под домашнего ареста - Мосгорсуд не стал продлевать меру пресеченя.

- Возбужденное в 2009 году уголовное дело в отношении Меламеда и других фигурантов прекращено за истечением сроков давности по нереабилитирующим основаниям, - сообщил ТАСС источник в Следственном комитете.

Статья ч. 4 ст. 160 УК РФ предусматривала наказание до 10 лет лишения свободы, срок давности преступления тоже 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда
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