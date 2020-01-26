Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:11:47+03:00

Девушку уже передала свое ходатайство в письменной форме

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Израильтянка Нааму Иссахар, осжденная в России на 7,5 годам за контрабанду наркотиков просила о помиловании у российского президента Владимира Путина. Об этом сообщила защита девушки – адвокаты Вадим Клювшант и Алексей Добрынин.

«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту РФ с ходатайством о помиловании и освобождении», - передает «Интерфакс» слова защиты.

По словам адвокатов, девушку уже передала ходатайство в письменной форме через администрацию следственного изолятора.

Как сообщал сайт kp.ru, ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что Иссахар не стала писать самостоятельное ходатайство о помиловании. По словам Омбудсмена, девушка считает, что обращения мамы Яммы Иссахар и руководства Израиля к российскому лидеру вполне достаточно.

Напомним, 23 января, на встрече с матерью Иссахар в Израиле Путин сообщил, что с девушкой все будет хорошо.

Напомним, Нааму Иссахар задержали 9 апреля прошлого года в московском аэропорту «Шереметьево». При досмотре у девушки сумке обнаружили пакетик с девятью граммами наркотика. После приговора суда премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по поручению президента Израиля Реувена Ривлина обратился к российскому лидеру с просьбой о помиловании девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU