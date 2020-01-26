Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил смерть протоиерея и священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина
«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин...Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!», - заявил российский церковный и общественный деятель.
Как сообщал сайт kp.ru, Всеволод Чаплин умер на 51-м году жизни в воскресенье, 26 января. Об этом сообщил прихожанин храма московского храма святого Феодора Студита. Позже в пресс-службе храма также подтвердили эту информацию.
Протоиерею стало плохо, когда он сидел на лавочки около храма. Он упал, а через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.
Чаплин вел программу на Радио «Комсомольская правда». В «220 Вольт» он не только обсуждал со слушателями вопросы религии, но и затрагивал остросоциальные темы и проблемы.
ИСТОЧНИК KP.RU