Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда

26 Янв. 2020 2020-01-26T18:31:24+03:00

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Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда подтвердил смерть протоиерея и священника Русской православной церкви Всеволода Чаплина

«Сегодня умер отец Всеволод Чаплин...Мы не один год вместе проработали, много общались, порой сильно спорили... Царствие Небесное!», - заявил российский церковный и общественный деятель.

Как сообщал сайт kp.ru, Всеволод Чаплин умер на 51-м году жизни в воскресенье, 26 января. Об этом сообщил прихожанин храма московского храма святого Феодора Студита. Позже в пресс-службе храма также подтвердили эту информацию.

Протоиерею стало плохо, когда он сидел на лавочки около храма. Он упал, а через 15 минут приехавшая скорая констатировала смерть.

Чаплин вел программу на Радио «Комсомольская правда». В «220 Вольт» он не только обсуждал со слушателями вопросы религии, но и затрагивал остросоциальные темы и проблемы.

ИСТОЧНИК KP.RU