Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай

26 Янв. 2020 2020-01-26T19:50:20+03:00

Туры в КНР можно будет аннулировать или заменить на другое направление [видео]

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С 27 января туроператор Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай из-за нового типа коронавируса. Туры в КНР можно будет аннулировать или заменить на другое направление.

«В целях обеспечения безопасности туроператор с завтрашнего дня приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», - передает ТАСС сообщение пресс-службы туроператора.

Как пояснили в Tez Tour, вывоз россиян по оплаченными заявкам будет осуществляться согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров в плановом режиме.

Tez Tour приостановил продажу туров в Китай после рекомендации Ростуризма. Туроператор «Интурист» также намерен возвращать своих клиентов. На данные момент только туроператор «Русь-Тур» сообщал о том, что намерен экстренно вывезти около 1,1 тысяч своих туристов из Китая.

Как сообщал сайт kp.ru, посольство России обсуждает с Китаем организацию выезда россиян из закрытого из-за коронавируса города Уханя.

По последним данным, жертвами коронавируса стало 57 человек, заболели – больше 2000 человек. Из-за эпидемии в Китае минимум 10 городов объявили закрытыми. Китайские власти предупреждают об ускоренном темпе распространения вируса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756909" frameborder="0"></iframe> Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.

ИСТОЧНИК KP.RU