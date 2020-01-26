Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай
С 27 января туроператор Tez Tour приостанавливает отправку российских туристов в Китай из-за нового типа коронавируса. Туры в КНР можно будет аннулировать или заменить на другое направление.
«В целях обеспечения безопасности туроператор с завтрашнего дня приостанавливает отправку туристов в Китайскую Народную Республику до нормализации эпидемиологической обстановки в стране», - передает ТАСС сообщение пресс-службы туроператора.
Как пояснили в Tez Tour, вывоз россиян по оплаченными заявкам будет осуществляться согласно расписанию рейсов авиакомпании iFly из КНР в Россию и запланированным датам туров в плановом режиме.
Tez Tour приостановил продажу туров в Китай после рекомендации Ростуризма. Туроператор «Интурист» также намерен возвращать своих клиентов. На данные момент только туроператор «Русь-Тур» сообщал о том, что намерен экстренно вывезти около 1,1 тысяч своих туристов из Китая.
Как сообщал сайт kp.ru, посольство России обсуждает с Китаем организацию выезда россиян из закрытого из-за коронавируса города Уханя.
По последним данным, жертвами коронавируса стало 57 человек, заболели – больше 2000 человек. Из-за эпидемии в Китае минимум 10 городов объявили закрытыми. Китайские власти предупреждают об ускоренном темпе распространения вируса.
Дорогу в Ухань, откуда распространился коронавирус, перекрывают бетонными блоками.
ИСТОЧНИК KP.RU
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