В «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США взорвались несколько ракет

26 Янв. 2020 2020-01-26T20:31:20+03:00

В «зеленой зоной» в Багдаде упало несколько ракет Фото: REUTERS

Сведений о пострадавших пока не поступало

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Вечером в воскресенье, 26 января, очередные взрывы прогремели в «Зеленой зоне» в центре Багдада, рядом с американским посольством.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник в силах безопасности, недалёка от диппредставительства США взорвались четыре ракеты. По данным Agence France-Presse, снарядов было пять.

Сведений о пострадавших пока не поступало

Напомним, в начале января «зеленая зона» иракской столицы несколько раз подвергалась ракетному обстрелу. 5 января Багдад подвергся минометному обстрелу, в результате которого по меньшей мере пять человек были ранены. Две ракеты взорвались рядом с американским посольством, другие две ракеты упали на территории военно-воздушной базы Багдад. На следующий день ракета попала в жилой дом вблизи американского посольства. Накануне, 21 января, в районе диппредставительства США снова упали три снаряда.

ИСТОЧНИК KP.RU