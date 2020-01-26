В Москве автомобиль вылетел в реку

26 Янв. 2020 2020-01-26T22:53:24+03:00

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Вечером в воскресенье, 26 января, в Москве автомобиль марки Mercedes вылетел в реку.

Как сообщает источник «КП», инцидент произошел на Рубцовской набережной 13. Водителя, мужчину 28 лет смогли достать из реки и сейчас его осматривают врачи скорой помощи.

На данный момент на месте работают ГИБДД и МЧС. Ждут кран для того, чтобы поднять автомобиль из реки.

Напомним, в апреле прошлого года в Ленинградской области на скорости с моста в реку вылетела Volvo. По словам водителя, у нее отказали тормоза. Выбраться из утопающей машины через окно женщине помогли прохожие.

В сентябре 2019 года в Москва-реке утонул автомобиль с двумя людьми в салоне. Водитель не справился. Когда машину с помощью тягачей достали из воды, водитель и пассажир были мертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU