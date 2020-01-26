В Москве автомобиль вылетел в реку
Вечером в воскресенье, 26 января, в Москве автомобиль марки Mercedes вылетел в реку.
Как сообщает источник «КП», инцидент произошел на Рубцовской набережной 13. Водителя, мужчину 28 лет смогли достать из реки и сейчас его осматривают врачи скорой помощи.
На данный момент на месте работают ГИБДД и МЧС. Ждут кран для того, чтобы поднять автомобиль из реки.
Напомним, в апреле прошлого года в Ленинградской области на скорости с моста в реку вылетела Volvo. По словам водителя, у нее отказали тормоза. Выбраться из утопающей машины через окно женщине помогли прохожие.
В сентябре 2019 года в Москва-реке утонул автомобиль с двумя людьми в салоне. Водитель не справился. Когда машину с помощью тягачей достали из воды, водитель и пассажир были мертвы.
ИСТОЧНИК KP.RU