Музыканты на премии Grammy почтили память Коби Брайанта, разбившегося на вертолете

27 Янв. 2020 2020-01-27T06:56:38+03:00

В Лос-Анджелесе проходит 62 церемония вручения самой престижной в мире музыкальной премии Grammy. Она началась с минуты молчания в память об известном баскетболисте Коби Брайанте, который погиб 26 января в авиакатастрофе.

- Коби Брайант, его дочь и все, кто разбились, в наших сердцах, и я призываю всех подумать о них, поделиться своей поддержкой и силами с семьями погибших. Никогда не думала, что так придется начать шоу. И я хочу сделать хоть что-то, что сможет показать то, что мы чувствуем сейчас, - сказала со сцены ведущая премии Алиша Кис.

После речи и минуты молчания певица исполнила песню It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.

Церемония проходит в Staples Center в Лос-Анджелесе, где играет клуб "Лос-Анджелес Лейкерс", за который Брайант провел 20 сезонов. Именно поэтому Алиша Кис добавила, что сейчас они "с разбитым сердцем" стоят "в доме, который воздвиг Брайант".

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о трагедии. Американский шериф сообщил о девяти жертвах авиакатастрофы.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант путешествовал в своем частном вертолете. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Спасатели быстро отреагировали на сообщение, но никого из находившихся на борту не удалось спасти. В этой же катастрофе погибла 13-летняя дочь Брайанта - Джианна.

