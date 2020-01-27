2020-01-27T02:52:02+03:00
Происшествия

Американский шериф заявил, что при крушении вертолета Брайанта погибли девять человек

Личности жертв трагедии не называются
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Американский шериф заявил, что при крушении вертолета Брайанта погибли девять человекАмериканский шериф заявил, что при крушении вертолета Брайанта погибли девять человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сообщил, что при крушении вертолета, который принадлежал известному баскетболисту Коби Брайанту, погибли девять человек. Все, кто находился на борту воздушного судна.

Американский шериф не уточнил имена погибших. Как передает издание TMZ Sports, офицер попросил дождаться окончания процедуры опознания тел. Тогда официально будут озвучены имена жертв авиакатастрофы.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о трагедии. Тогда сообщалось о пятерых погибших в результате трагедии.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант путешествовал в своем частном вертолете. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Спасатели быстро отреагировали на сообщение, но никого из находившихся на борту не удалось спасти. В этой же катастрофе погибла 13-летняя дочь Брайанта - Джианна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Американский шериф заявил, что при крушении вертолета Брайанта погибли девять человек
Военные из Канады и США выполнят наблюдательны полет над Россией
Зеленский провел встречу с бывшими узниками Освенцима в Польше
В ресторан посольства США в Ираке попала ракета
Новый коронавирус в США: заболели пять человек
В Москве автомобиль вылетел в реку
В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа
Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типа
Ученые назвали вероятный источник коронавируса в Китае
В Гонконге начались протесты в связи с карантином из-за коронавируса
Военные Израиля объявили о запуске ракеты из сектора Газа
В «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США взорвались несколько ракет
Жертвами ливней в Бразилии стали 47 человек
Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали
Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В Иране на борту самолета возник пожар
Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце
Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира