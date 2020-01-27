27 Янв. 2020 2020-01-27T02:52:02+03:00

Американский шериф заявил, что при крушении вертолета Брайанта погибли девять человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва сообщил, что при крушении вертолета, который принадлежал известному баскетболисту Коби Брайанту, погибли девять человек. Все, кто находился на борту воздушного судна.

Американский шериф не уточнил имена погибших. Как передает издание TMZ Sports, офицер попросил дождаться окончания процедуры опознания тел. Тогда официально будут озвучены имена жертв авиакатастрофы.

Напомним, что ранее сайт kp.ru писал о трагедии. Тогда сообщалось о пятерых погибших в результате трагедии.

Пятикратный чемпион НБА Кобе Брайант путешествовал в своем частном вертолете. В результате крушения воздушного судна вспыхнул пожар. Спасатели быстро отреагировали на сообщение, но никого из находившихся на борту не удалось спасти. В этой же катастрофе погибла 13-летняя дочь Брайанта - Джианна.

ИСТОЧНИК KP.RU