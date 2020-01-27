2020-01-27T01:20:38+03:00
В мире

Мир в шоке: легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Пять перстней НБА, «золото» двух Олимпиад, и даже «Оскар» - всего этого мало, чтобы понять, каким спортсменом он был
Андрей ВДОВИН@av_esq
Поделиться:
Легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофеЛегенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Конечно, это дурацкое совпадение, но… В общем еще вчера еще одна легенда НБА Леброн Джеймс в честь Коби Брайанта играл в кроссовках с надписью «Mamba 4 Life». Мамба – это прозвище Коби. И Леброн прямо так взял и написал сбоку фломастером от руки: «Мамба жив».

А на следующий день Коби разбился в своем частном вертолете над Калифорнией вместе с пилотом и еще несколькими пассажирами. И теперь многие фанаты наверняка будут предавать порыву Джеймса жуткий пророческий смысл. А на самом деле надпись на кроссовках одного великого спортсмена в честь другого великого – это знак безмерного уважения. Сделал ее Леброн Джеймс в тот день, когда обошел Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА. И написал эти пару слов потому, что хотел сказать, что не в очках, бросках и победах измеряется величие.

Не в очках, бросках и победах измеряется величие Фото: REUTERS

Не в очках, бросках и победах измеряется величиеФото: REUTERS

Величие Коби измеряется в том числе и в верности. Невозможно представить себе, что сейчас творится в Лос-Анджелесе. Коби Брайант в этом городе был баскетбольным божеством. Вся карьера в одном клубе, все 20 сезонов. Для современного спорта, где правят деньги, такая верность кажется просто невероятной. И город это ценил: недаром в «Лос-Анджелес Лейкерс» после ухода Коби из спорта изъяли из обращения сразу два игровых номера – 8 и 24.

Место крушения вертолета Фото: REUTERS

Место крушения вертолетаФото: REUTERS

kobebryantkobebryant
Merry Christmas
637897 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Америка сейчас в шоке. Еще страшнее, что в этой же катастрофе погибла 13-летняя дочь Брайанта - Джианна. Но это трагедия не одной семьи. Вы знаете, кто одним из первым выразил соболезнования в связи со смертью легенды НБА? Футбольный «Милан». «У нас нет слов, чтобы выразить наше потрясение, когда мы услышали о трагической кончине одного из величайших спортсменов всех времен…» - говорится с сообщении клуба. Позже присоединились «Реал», «Барселона», «ПСЖ»… Футбольные клубы. Клубы, находящегося через океан в другом полушарии, в десяти тысячах километров от места трагедии.

В этой же катастрофе погибли дочери Брайанта. Но это трагедия не одной семьи Фото: REUTERS

В этой же катастрофе погибли дочери Брайанта. Но это трагедия не одной семьиФото: REUTERS

Слова в эти дни с трудом будут подбирать и другие. Конечно, будут вспоминать, что у Коби есть пять чемпионских перстней – по числу побед в НБА. Что он был признан самым ценным игроком лиги в 2008 году. Что за ним еще полдюжины рекордов НБА. И что в добавок ко многим своим многочисленным наградам он имеет еще и две золотых олимпийских медали.

Трудно представить, что сейчас происходит в Лос-Анджелесе Фото: REUTERS

Трудно представить, что сейчас происходит в Лос-АнджелесеФото: REUTERS

Есть кстати в коллекции Коби вообще неожиданная награда – «Оскар». Самый что ни на есть настоящий. Баскетболист его получил в 2018 году за мультфильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball). Продолжительность ленты всего 5 минут. В основе ее стихотворение, которым Коби прощался с баскетболом, завершая карьеру. Брайант выступил продюсером проекта и сам прочитал закадровый текст.

Есть в коллекции Коби b неожиданная награда – «Оскар» за ленту "Дорогой баскетбол" Фото: REUTERS

Есть в коллекции Коби b неожиданная награда – «Оскар» за ленту "Дорогой баскетбол"Фото: REUTERS

… На табло оставалось 5 секунд

Мяч в моих руках.

5 … 4 … 3 … 2 … 1

Я буду любить тебя всегда.

Твой Коби…

Всего несколько лет назад так Коби Брайант прощался с баскетболом. Теперь с ним прощается весь мир.

Коби Брайант был баскетбольным божеством Лос-Анджелеса Фото: REUTERS

Коби Брайант был баскетбольным божеством Лос-АнджелесаФото: REUTERS

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Китайцы больше никуда не поедут: из-за коронавируса им запретили путешествия за рубеж
Такого еще не было: гражданам Поднебесной закрыли продажи всех туров, в том числе и внутри страны. Закрыта Великая Китайская стена, Запретный город в Пекине, “Диснейленды” в Шанхае и Гонконге
Коронавирус мог вырваться из секретной лаборатории, где создавали биологическое оружие для Китая
Институт вирусологии, участвовавший в разработке китайского биологического оружия, открыли в Ухане пару лет назад. Неужели его деятельность стала причиной распространения болезни?
Новый коронавирус в Таиланде: число заболевших достигло семи человек
Ученые из Имперского колледжа Лондона считают, что каждый носитель коронавируса заражает от двух до трех человек. Рассказываем, как обстоит ситуация с новым коронавирусом в популярном у туристов Таиланде
Новости 24
Зеленский провел встречу с бывшими узниками Освенцима в Польше
В ресторан посольства США в Ираке попала ракета
Новый коронавирус в США: заболели пять человек
В Москве автомобиль вылетел в реку
В Лос-Анджелесе подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа
Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типа
Ученые назвали вероятный источник коронавируса в Китае
В Гонконге начались протесты в связи с карантином из-за коронавируса
Военные Израиля объявили о запуске ракеты из сектора Газа
В «зеленой зоне» Багдада рядом с посольством США взорвались несколько ракет
Жертвами ливней в Бразилии стали 47 человек
Российские фигуристы на Чемпионате Европы выиграли все золотые медали
Туроператор Tez Tour приостанавливает отправку туристов в Китай
Путин: преступления нацистов не имеют срока давности
В Иране на борту самолета возник пожар
Причина смерти Всеволода Чаплина: остановилось сердце
Смерть Всеволода Чаплина подтвердил Владимир Легойда
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира