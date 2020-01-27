Мир в шоке: легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Конечно, это дурацкое совпадение, но… В общем еще вчера еще одна легенда НБА Леброн Джеймс в честь Коби Брайанта играл в кроссовках с надписью «Mamba 4 Life». Мамба – это прозвище Коби. И Леброн прямо так взял и написал сбоку фломастером от руки: «Мамба жив».

А на следующий день Коби разбился в своем частном вертолете над Калифорнией вместе с пилотом и еще несколькими пассажирами. И теперь многие фанаты наверняка будут предавать порыву Джеймса жуткий пророческий смысл. А на самом деле надпись на кроссовках одного великого спортсмена в честь другого великого – это знак безмерного уважения. Сделал ее Леброн Джеймс в тот день, когда обошел Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА. И написал эти пару слов потому, что хотел сказать, что не в очках, бросках и победах измеряется величие.

Не в очках, бросках и победах измеряется величиеФото: REUTERS

Величие Коби измеряется в том числе и в верности. Невозможно представить себе, что сейчас творится в Лос-Анджелесе. Коби Брайант в этом городе был баскетбольным божеством. Вся карьера в одном клубе, все 20 сезонов. Для современного спорта, где правят деньги, такая верность кажется просто невероятной. И город это ценил: недаром в «Лос-Анджелес Лейкерс» после ухода Коби из спорта изъяли из обращения сразу два игровых номера – 8 и 24.

Место крушения вертолетаФото: REUTERS

kobebryant Merry Christmas

Америка сейчас в шоке. Еще страшнее, что в этой же катастрофе погибла 13-летняя дочь Брайанта - Джианна. Но это трагедия не одной семьи. Вы знаете, кто одним из первым выразил соболезнования в связи со смертью легенды НБА? Футбольный «Милан». «У нас нет слов, чтобы выразить наше потрясение, когда мы услышали о трагической кончине одного из величайших спортсменов всех времен…» - говорится с сообщении клуба. Позже присоединились «Реал», «Барселона», «ПСЖ»… Футбольные клубы. Клубы, находящегося через океан в другом полушарии, в десяти тысячах километров от места трагедии.

В этой же катастрофе погибли дочери Брайанта. Но это трагедия не одной семьиФото: REUTERS

Слова в эти дни с трудом будут подбирать и другие. Конечно, будут вспоминать, что у Коби есть пять чемпионских перстней – по числу побед в НБА. Что он был признан самым ценным игроком лиги в 2008 году. Что за ним еще полдюжины рекордов НБА. И что в добавок ко многим своим многочисленным наградам он имеет еще и две золотых олимпийских медали.

Трудно представить, что сейчас происходит в Лос-АнджелесеФото: REUTERS

Есть кстати в коллекции Коби вообще неожиданная награда – «Оскар». Самый что ни на есть настоящий. Баскетболист его получил в 2018 году за мультфильм «Дорогой баскетбол» (Dear Basketball). Продолжительность ленты всего 5 минут. В основе ее стихотворение, которым Коби прощался с баскетболом, завершая карьеру. Брайант выступил продюсером проекта и сам прочитал закадровый текст.

Есть в коллекции Коби b неожиданная награда – «Оскар» за ленту "Дорогой баскетбол"Фото: REUTERS

… На табло оставалось 5 секунд

Мяч в моих руках.

5 … 4 … 3 … 2 … 1

Я буду любить тебя всегда.

Твой Коби…

Всего несколько лет назад так Коби Брайант прощался с баскетболом. Теперь с ним прощается весь мир.