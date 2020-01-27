Китай занял второе место по объемам продаж оружия в мире

27 Янв. 2020 2020-01-27T07:45:21+03:00

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Китай занимает второе место в рейтинге стран по объему производства и продаж вооружений. Его опережают лишь США, а замыкает тройку лидеров Россия. Об этом говорится в специальном докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира.

До недавнего момента эксперты СИПРИ не имели в своем распоряжении данных о продажах китайского оружия за 2015-2017 годы, а потому производителей из этой страны не включали в топ-100.

В 2017 году в первую двадцатку заветной сотни входили 11 американских, шесть западноевропейских и три российских компании. Продажи предприятий из США достигали 226,6 миллиарда долларов, отечественных - 37,7 млрд. В случае с четырьмя основными китайскими производителями общий объем продаж составлял 54,1 млрд долларов, сообщается в докладе.

Самой крупной оборонной компанией в КНР остается Aviation Industry Corporation of China. На нее приходится 20,1 млрд долларов из общего национального объема. NORINCO же является крупнейшим в мире производителем наземной техники с объемом продаж 17,2 млрд долларов.

Сайт kp.ru писал, что Россия и Китай постоянно совершенствуют наступательные ракетные комплексы, занимаются разработкой крылатых ракет морского и воздушного базирования, а также гиперзвукового оружия. Соединенные Штаты считают такое поведение угрозой своей безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU