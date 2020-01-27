В больнице Гонконга взорвалась самодельная бомба
В медицинском центре в Гонконге взорвалась самодельная бомба.
Инцидент произошел в районе Шам Шуй По в ночь на понедельник, 27 января, около 2:30 по местному времени (21:30 воскресенья по мск). Взрывное устройство было спрятано в одной из кабинок туалета в отделении экстренной помощи. Хлопок услышали сотрудники, которые тут же эвакуировали из здания несколько десятков пациентов.
Взрыв был не очень мощным, поэтому обошлось без пострадавших, но в самом помещении возник небольшой пожар, что привело к распространению белого дыма. Часть уборной повреждена.
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ИСТОЧНИК KP.RU