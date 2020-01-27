В больнице Гонконга взорвалась самодельная бомба

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:11:49+03:00

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В медицинском центре в Гонконге взорвалась самодельная бомба.

Инцидент произошел в районе Шам Шуй По в ночь на понедельник, 27 января, около 2:30 по местному времени (21:30 воскресенья по мск). Взрывное устройство было спрятано в одной из кабинок туалета в отделении экстренной помощи. Хлопок услышали сотрудники, которые тут же эвакуировали из здания несколько десятков пациентов.

Взрыв был не очень мощным, поэтому обошлось без пострадавших, но в самом помещении возник небольшой пожар, что привело к распространению белого дыма. Часть уборной повреждена.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU